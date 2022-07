Um menor de idade foi preso em flagrante pelos policiais da Sétima Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM) de Jaciara (MT). A prisão ocorreu nesta segunda-feira (25/07) na Rua Pinto Martins, no Bairro Aeroporto II.

A PM recebeu uma denúncia anônima via 190 e foi informada que dois ocupantes em uma motocicleta CB 300 de cor vermelha, estaria passado por diversas vezes em frente a uma residência. A vítima percebeu a movimentação estranha e com receio ligou para a polícia.

Diante das informações, imediatamente os militares se deslocaram para o local no intuito de localizar a motocicleta e os ocupantes. Após várias rondas pelo bairro, a polícia visualizou a moto parada em frente à residência.

Com a presença dos PMs, um dos suspeitos que é maior de idade ao visualizar a guarnição entrou dentro da casa, correu para os fundos e acabou pulando o muro. Com isso, a equipe policial solicitou apoio de outra guarnição para que fosse feito o cerco no intuito de prender o suspeito que havia fugiu, mas não foi localizado.

O outro individuo que é menor de idade é irmão do que fugiu. No momento da abordagem, ele informou aos policiais que a droga e o dinheiro localizados na residência era de propriedade de seu irmão.

A polícia esteve nas residências vizinhas, porém não tiveram êxito na localização do homem que fugiu. O foragido é reincidente do mesmo crime e conhecido no mundo policial.

O menor foi preso e conduzido juntamente com os materiais ilícitos para a Delegacia Judiciária Civil (DJC) para as devidas providencias que o caso requer.