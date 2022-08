O corpo de um rapaz, que não teve identificação divulgada, foi resgatado na manhã desta quarta-feira (03/0/), por uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), no Mirante, em Chapada dos Guimarães. A vítima tirou a própria vida no local.

Segundo informações da Polícia Militar, a esposa da vítima acionou a guarnição após ficar sem notícias do marido. O jovem de 27 anos estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira (02/08), quando saiu de motocicleta. A PM esteve no local e encontrou a moto da vítima abandonada.

Após as suspeitas de que o rapaz teria se jogado do Mirante, o helicóptero do Ciopaer se deslocou para a região. Após buscas, os militares encontraram o corpo do jovem.

Se precisar de ajuda procure o CVV

O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.