O serviço para recuperação de estradas pela Prefeitura de Jaciara, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, está a todo o vapor no município. A pasta do Poder Executivo Municipal realiza o levantamento e cascalhamento da estrada vicinal (JC-14), que liga a Rodovia BR 364 à Usina Pantanal.

“É uma estrada muito importante ao nosso município, que contribui para dar acesso aos produtores rurais, agricultores e pecuaristas. Há muito tempo que esses trabalhadores necessitavam desse serviço. A estrada dará condições necessárias para que eles possam trabalhar e trafegar seus insumos com mais segurança no trabalho do dia a dia”, disse o secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Leomar Rodrigues (Mazinho).

De acordo com Mazinho, a realidade na localidade é uma das prioridades da administração para evitar transtorno à população, principalmente no período chuvoso.

“Vai ficar muito bom! Essa estrada ficou bastante tempo sem manutenção. Nossa equipe trabalha muito para entregar a estrada cem porcento recuperada o mais breve possível. Isso facilita aos produtores rurais a escoarem a safra, transitarem suas máquinas e seus carros. Agora você vê o trabalho sendo feito”, comentou o produtor rural Mário Lopes.