Hoje (26/07) é o último dia para inscrições na Seleção Especial para ingresso no segundo semestre seletivo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). A Universidade está ofertando 651 vagas na modalidade presencial com início das aulas em 8 de agosto.

Podem participar da Seleção Especial àqueles que comprovarem a conclusão do Ensino Médio até a data da matrícula e os portadores de diploma de Curso Superior que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em pelo menos uma das edições de 2017 a 2021 com nota mínima de 200 pontos na Redação.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até hoje, 26 de julho, pela internet em www.unemat.br/vestibular. No ato da inscrição, o candidato deve anexar o boletim de desempenho individual no Enem que tenha obtido nota mínima de 200 pontos na Redação e informar a respectiva edição, entre as de 2017 a 2021, entre outras exigências do edital.

O boletim de desempenho do Enem pode ser obtido em enem.inep.gov.br/participante/#!/, basta informar CPF e senha.

Há vagas para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciência da Computação, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia de Produção Agroindustrial, Geografia, História, Jornalismo, Letras, Matemática, Pedagogia, Turismo e Zootecnia.

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem as maiores pontuações do curso ao qual concorrerem, no limite do número de vagas oferecidas. Já os candidatos classificados poderão ser convocados através de chamadas sucessivas à primeira, até o preenchimento das vagas ofertadas, caso estas não sejam preenchidas em primeira chamada.

Os candidatos aprovados terão que confirmar a matrícula pessoalmente nos 10 primeiros dias do período letivo. Será aceita a confirmação por terceiros, desde que munidos de procuração reconhecida em cartório. Neste momento o candidato ou seu representante legal deverá entregar e comprovar toda documentação exigida no edital e, ainda, fotocópia do comprovante de vacinação por meio de documento de órgão oficial.

Confira o número de vagas e cursos ofertados:

13 – Administração B/N – Juara

22 – Administração B/M – Tangará da Serra

08 – Arquitetura e Urbanismo B/I – Barra do Bugres

02 – Ciência da Computação – B/N – Barra do Bugres

29 – Ciências Biológicas – B e L/N – Alta Floresta

20 – Ciências Biológicas – B e L/I – Cáceres

23 – Ciências Biológicas – L/N – Nova Xavantina

17 – Ciências Biológicas – B e L/N – Tangará da Serra

25 – Ciências Contábeis – B/M – Sinop

41 – Ciências Econômicas – B/M – Sinop

14 – Enfermagem – B/I – Diamantino

19 – Engenharia Civil – B/I – Nova Xavantina

17 – Engenharia Civil – B/I – Tangará da Serra

16 – Engenharia de Produção Agroindustrial – B/N– Barra do Bugres

27 – Engenharia Elétrica – B/I – Sinop

36 – Engenharia Florestal – B/M – Alta Floresta

21 – Geografia – L/N – Cáceres

33 – Geografia – L/N – Sinop

04 – História – L/N – Cáceres

17 – Jornalismo – B/N – Tangará da Serra

20 – Letras – L/N – Rondonópolis

18 – Letras – L/N – Cáceres

27 – Letras – L/N – Pontes e Lacerda

23 – Letras – L/N – Sinop

22 – Letras – L/N – Tangará da Serra

30 – Matemática – L/N – Cáceres

36 – Matemática – L/N – Barra do Bugres

08 – Matemática – L/N – Sinop

23 – Pedagogia – L/N – Juara

36 – Turismo – B/N – Nova Xavantina

04 – Zootecnia – B/I – Pontes e Lacerda

B – Bacharelado / L – Licenciatura

I – Integral / M – Matutino / N – Noturno