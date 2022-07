Com o período das convenções partidárias aberto pela Justiça Eleitoral desde ontem (20), alguns dos maiores partidos políticos do estado já marcaram datas para realizar as suas convenções estaduais a partir da semana que vem.

Esse período vai até o próximo dia 5 de agosto e muitos dos maiores partidos optam por realizar suas convenções nos últimos dias, para fechar suas coligações e articulações políticas.

Um dos primeiros partidos do estado a realizar a sua convenção para escolha dos seus candidatos e para definir suas coligações deve ser o MDB, que marcou o evento partidário para o próximo dia 24.

A tendência majoritária é que o MDB apoie o projeto de reeleição do governador Mauro Mendes (União Brasil) e há tempos se fala num apoio da sigla ao projeto de Senado do deputado federal Neri Geller (Progressistas), que, no entanto, deve apoiar o atual senador Carlos Fávaro (PSD), que deve ser o principal adversário de Mendes no páreo estadual.

O União Brasil, do governador Mauro Mendes, já anunciou a realização de sua convenção no dia 29, quando deve confirmar o nome do mandatário para tentar a reeleição.

A pergunta que se faz em relação a esse projeto é se o atual vice-governador, Otaviano Pivetta (Republicanos), irá continuar no cargo ou se será outro o nome, mas a tendência é que o atual vice seja novamente candidato na chapa.

Outra questão que precisa ser melhor resolvida pelo partido do governador é com relação a quem apoiar para o Senado. As conversações em torno do nome do senador Wellington Fagundes (PL) já estão bem avançadas, mas a médica e empresária Natasha Slhessarenko (PSB) também pleiteia o apoio do governador.

PT e PSB marcaram suas convenções partidárias para o dia 30. No caso do PT, o partido deve apoiar o nome de Fávaro para o Governo do Estado, podendo inclusive indicar o nome para a vice.

Na questão do Senado, o nome que os petistas devem aprovar na sua convenção é o de Neri Geller, podendo também indicar um nome para uma das suas suplências.

Já o PSB vive o dilema de apoiar a reeleição de Mauro Mendes, como deseja o seu presidente estadual, Max Russi, mas, por outro lado, a direção nacional da sigla socialista já avisou que quer o PSB junto com partidos que compõem a Federação partidária que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que são PT, PCdoB e PV, que por sua vez irão apoiar Fávaro. Essa é uma situação que o PSB ainda precisa resolver internamente até a sua convenção.