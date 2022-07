Quem seguia pela BR-364/163 entre Rondonópolis e Cuiabá e vice-versa teve um dia de transtorno nesta quinta-feira (14/7). Um acidente envolvendo múltiplos veículos, com a participação de duas carretas e quatro automóveis, no km 335 da BR-364, em Campo Verde, próximo à Serra de São Vicente, deixou um morto e o tráfego totalmente interditado nos dois sentidos em grande parte do dia.

A pista é duplicada no local do acidente. A concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas às 10h35 para o atendimento dessa ocorrência.

Em seguida, equipes de resgate da Rota do Oeste, Corpo de Bombeiros, Samu e Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas) foram acionadas.

Segundo informado, a carreta carregada com fardos de açúcar/adubo perdeu o freio e passou por cima ou saiu batendo nos demais veículos. Essa carreta tombou após a colisão com os automóveis e parte da carga derramou na rodovia. Equipes de conserva da Rota do Oeste foram acionadas para a limpeza.

Por volta das 16h10 de ontem, o tráfego ainda estava totalmente interditado no sentido sul (Cuiabá/Rondonópolis) da rodovia, onde ocorreu o acidente envolvendo múltiplos veículos nesta quinta-feira.