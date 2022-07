A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou hoje (22/07) a 1ª chamada do Concurso Vestibular 2022/2, para ingresso no segundo semestre deste ano.

Os aprovados devem enviar os documentos na segunda (25/07) e terça-feira (26/07) pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa). As vagas não ocupadas ao final da 1ª chamada serão ofertadas na 2ª chamada.

ENVIO DOS DOCUMENTOS

O candidato aprovado deverá digitalizar os documentos necessários no formato Portable Document Format (PDF), respeitando o tamanho máximo de cinco megabytes para cada documento. Os documentos devem ser legíveis e conter frente e verso, se for o caso, no mesmo arquivo.

Os candidatos devem acessar o endereço vestibular.unemat.br, onde está disponível o link para acessar a área pública do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica (Sigaa) e fazer login utilizando o CPF e data de nascimento.

Após realizar o login, deve anexar os documentos necessários conforme estabelecido no edital. Para conferir todas as regras e orientações sobre o procedimento de matrícula, acesse o item 21 do edital.

MATRÍCULA

A matrícula será realizada pela Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) de cada Câmpus entre os dias 4 e 5 de agosto. Os alunos receberão e-mail com as instruções para criação de e-mail institucional e cadastro no Sigaa no dia 6 de agosto.

Os candidatos deverão confirmar sua matrícula comparecendo presencialmente na SAA do seu Câmpus entre os dias 8 e 18 de agosto, com originais e fotocópias de toda a documentação exigida no edital.

VERIFICAÇÃO DE COTAS

Os procedimentos de verificação para candidatos que concorreram às vagas reservadas para Estudantes Negros também serão realizados virtualmente.

A lista com a convocação dos candidatos será divulgada no site vestibular.unemat.br na quarta-feira (27/07).

As bancas de verificação serão realizadas entre quinta (28/07) e sexta-feira (29/07).

É de responsabilidade do candidato certificar-se do link, da data e horário definidos para seu comparecimento na sala de videoconferência a fim de realizar o procedimento de verificação virtual. O candidato que não comparecer virtualmente ao procedimento de verificação, conforme convocação, estará automaticamente eliminado, sendo convocado outro candidato para preencher a vaga obedecendo à ordem de classificação.

O resultado preliminar da banca será publicado no dia 1º de agosto, com interposição de recursos no dia 2 e resultado final no dia 3.

Quanto aos candidatos aprovados na categoria Estudantes com Deficiência, é realizada uma análise dos documentos comprobatórios postados no ato da pré-matrícula, não exigindo participação dos candidatos. Após avaliação da banca médica, o resultado será divulgado junto com o da banca de verificação dos candidatos aprovados na categoria Estudantes Negros.

PRÓXIMAS CHAMADAS

A 2ª chamada será publicada no dia 8 de agosto, com envio de documentos nos dias 9 e 10, matrículas feitas pela SAA no dia 19 e confirmação presencial de matrículas entre 22 de agosto e 1º de setembro.

Os candidatos que desejarem participar da 3ª chamada, bem como das chamadas subsequentes, deverão manifestar interesse presencialmente no Câmpus onde o curso é ofertado. A manifestação de interesse presencial será feita nos dias 29 e 30 de agosto.

A 3ª chamada e a lista de espera serão publicadas no dia 30 de agosto, com matrículas presenciais no dia 31 e confirmação presencial de 1º a 13 de setembro.

PERÍODO LETIVO

O período letivo 2022/2 terá início no dia 8 de agosto.

Os calouros iniciam assim que tiverem a matrícula realizada pela SAA e receberem o e-mail para cadastro no Sigaa. O período letivo será realizado de maneira presencial, e prossegue até o dia 15 de dezembro.

Todas as informações sobre as etapas do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em: vestibular.unemat.br

DÚVIDAS

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com a Diretoria de Gestão de Concurso e Vestibulares (Covest) pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 99969-2238.