Os novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso tomam posse nesta sexta-feira (15), em solenidade marcada para começar às 16h30, no plenário principal do órgão.

A desembargadora Adenir Carruesco assumirá o cargo de presidente e o desembargador Aguimar Peixoto, vice-presidente. A cerimônia terá transmissão pelo canal do TRT no YouTube (@trtmatogrosso).

Adenir Carruesco estará à frente do TRT mato-grossense no biênio 2024/2025. Com ela também serão empossados os demais dirigentes: desembargadora Eleonora Lacerda, diretora da Escola Judicial e vice-ouvidora; desembargadora Maria Beatriz, ouvidora e ouvidora da mulher; juíza Tatiana Pitombo, vice-ouvidora da mulher; juiz Ivan José Tessaro, vice-diretor da Escola Judicial.

ADENIR CARRUESCO

Natural de Santa Cruz de Monte Castelo (PR), Adenir Carruesco ingressou na Justiça do Trabalho mato-grossense em 20 de outubro de 1994 como juíza do trabalho substituta.

Em 2004, foi promovida a titular e exerceu o cargo nas unidades de Alta Floresta e Primavera do Leste. Em 21 de outubro de 2005, foi removida para a 1ª Vara de Rondonópolis, onde permaneceu por 16 anos até a posse como desembargadora.