A Nova Rota do Oeste anunciou ontem (5) que o aumento nos preços do pedágio na BR-163 passa a valer a partir de hoje (6). Na praça de Rondonópolis, o valor para automóveis e por eixo comercial passa a ser de R$ 7,00, e para motos, R$ 3,50.

O reajuste nas praças da BR-163 entre Itiquira e Sinop havia sido autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em julho. Na ocasião, a concessionária explicou que o aumento seria repassado aos usuários em setembro, que é a data-base da concessão da rodovia.

De acordo com a empresa, a majoração nos preços recompõe a perda de receita da Nova Rota do Oeste em decorrência do congelamento da tarifa ao longo dos anos.

Com esta etapa de realinhamento, a ANTT conclui o ciclo de revisões e os valores que entram em vigor variam entre R$ 5,30 e R$ 9,40, por eixo, de acordo com a área de abrangência de cada praça de pedágio, conforme definido no contrato de concessão.

A concessionária destacou ainda que, diante da indefinição sobre o futuro da BR-163, as tarifas do pedágio ficaram congeladas desde 2017 e, agora, com a troca de controle acionário, a ANTT fez as revisões necessárias para sanear a situação.

“A medida reflete em investimentos no trecho sob concessão da BR-163, de Itiquira a Sinop, visto que 100% da arrecadação nas praças de pedágio é revertida em obras, manutenção e serviços prestados na rodovia, sempre com foco em promover benefícios aos usuários”, argumentou a empresa.

Segundo a Nova Rota, são investidos 45% do valor arrecadado com os pedágios em obras de manutenção, conservação e ampliação da capacidade da rodovia.