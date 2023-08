1 de 5

A noite de 18 de agosto, às 19h30, na Casa Barão de Melgaço, em Cuiabá – MT, será de reconhecimentos para mais de 60 escritores e atores culturais contemplados no Edital de Seleção Pública – Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura Mato-Grossense, nas categorias de fomento a criação, publicação de obras literárias e projetos de fomento à leitura.

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – Secel MT e a Academia Mato-Grossense de Letras-AML encerram o projeto visando a gestão conjunta da importante iniciativa, que desde janeiro deste ano tem mobilizado o trabalho, de forma muito responsável, entre o primeiro e o terceiro setor.

Os contemplados da capital e do interior receberão uma medalha alusiva ao mérito de suas conquistas, acompanhada de um certificado. O clima será de festa em homenagem ao talento mato-grossense.

A ideia é de que novos e antigos escritores, alguns já imortalizados por suas obras, se integrem numa conexão muito interessante para a cultura mato-grossense. O evento será gratuito e híbrido com transmissão pelo youTube da AML: https://www.youtube.com/watch?v=6Xcs0S3LBp8

A PARCERIA

Enquanto os experts realizavam análise e emissão de pareceres técnicos dos projetos apresentados, paralelamente ocorria a oferta de aprendizagem. Segundo a presidente da AML, Sueli Batista a instituição optou por agregar valor à iniciativa, que já era muito estimulante, mas precisava de uma maior interatividade e compartilhamento de saberes, até mesmo para contribuir com as próximas edições. Como gestora, comprometida também com a educação, ela optou por inserir três oficinas, que ocorreram de forma híbrida.

“Oportunizamos a todos interessados, o acesso ao conhecimento, e fomos além com as escolhas dos facilitadores, sendo que os inscritos que optaram pelo presencial, interagiram diretamente com grandes expressões da literatura mato-grossense”, salientou a presidente.

Legitimando o que disse, Sueli Batista relembrou que a primeira oficina foi “Escrita Criativa”, com a poeta, escritora e diretora teatral, Luciene Carvalho; a segunda “Editoria e Distribuição”, com o artista, escritor e cientista social, Caio Augusto Ribeiro e a terceira “Prestação de contas de projetos pelo Sistema de Gerenciamento de Convênios-SIGCon” com as facilitadoras, Carolina Barros e Cinthia Mattos, especialistas muito qualificadas no assunto. Toda metodologia e aplicação dos conteúdos foram muito bem pensadas, com parte teórica aliada à prática.

Para o secretário da Secel MT, Jefferson Neves a parceria foi muito importante para o resultado alcançado. “O Governo do Estado tem uma imensa honra em ser parceiro da Academia Mato-Grossense de Letras. Fazer com que o recurso chegue na ponta e que tenhamos obras incríveis como as que foram contempladas neste edital, nos faz entender que estamos no caminho certo e que os investimentos dão resultados significativos para a nossa cultura, educação, população e história. Poder contribuir neste momento e desta forma, nos enche de orgulho e satisfação, e em nome do governador Mauro Mendes, da nossa primeira-dama Virgínia Mendes e do vice-governador, Otaviano Pivetta, queremos agradecer de todo coração o apoio e contribuição da instituição no projeto.”

OS PARECERISTAS

Os trabalhos de parceria do projeto foram iniciados em janeiro, com a AML na elaboração e divulgação do edital, visando selecionar e contratar os pareceristas. Ao todo 20 pertencentes aos estados, das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste.

Dentre eles, apenas uma de Mato Grosso foi credenciada, pois o edital limitou a participação de parecerista local somente para a categoria Fomento à Criação, procurando assim a maior isenção possível nas escolhas das publicações. Com isso a Secel passou a ter também um significativo banco de dados de pareceristas.

Os classificados foram selecionados por pareceristas de diversas partes do país, a maioria doutores na área de literatura e cultura, escritores destacados inclusive com premiações em nível nacional. Alguns atuam como presidentes de Academias de Letras e União Brasileira de Escritores.

Foram eles: Ademir Luiz da Silva (Goiânia-GO), André Luiz Pinto da Rocha (Teresópolis-RJ), Ana Carolina Faria Lírio (Rio de Janeiro-RJ), Anna Caroline do Espirito Santo Chaves (Belo Horizonte MG), Bruno Rafael de Albuquerque Gaudêncio (Campina Grande-PB), Cristian José Oliveira Santos Brayner (Brasília-DF), Diana de Hollanda Cavalcanti (Rio de Janeiro-RJ), Ester Abreu Vieira de Oliveira (Espírito Santo-ES), Henrique Alberto de Medeiros Filho (Campo Grande-MS), Jozanes Assunção Nunes (Cuiabá-MT), Juan Ferreira Fiorini (São Paulo-SP), Lielson Zeni (Santa Maria-RS), Marcelle Saboi Ravanelli (Corumbá-MS), Marcelo Juchem (Itajaí-SC), Maria de Fátima Gonçalves Lima (Goiânia-GO), Maria Elisa Rodrigues Moreira (São Paulo-SP), Ravel Andrade de Sousa (Caucaia- CE), Renata Oliveira Bonfim (Espirito Santo-ES), Rubenio Silverio Marcelo (Campo Grande -MS) e Sérgio Fonta (Rio de Janeiro-RJ).

OS CONTEMPLADOS

Ao todo foram contemplados 67 participantes, nem todos confirmaram presença na noite festiva.

SERVIÇO:

O que: Encerramento do projeto Edital de Seleção Pública Estevão de Mendonça com entrega de medalhas e certificados para escritores e atores culturais contemplados no projeto

Quando: Dia 18, sexta-feira, às 19h30

Onde: Na Casa Barão de Melgaço – Rua Barão de Melgaço, 3869 Centro.

Gratuito e hibrido: transmissão pelo youTube da AML: https://www.youtube.com/watch?v=6Xcs0S3LBp8