A Assembleia Legislativa de Mato Grosso deve analisar emenda incluída no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024, do Governo do Estado, que obriga a MT Par a apresentar relatório trimestral das ações na BR-163 sob sua concessão e estabelece que uma eventual alienação do controle acionário da concessão pelo Governo do Estado somente poderá ser feita mediante lei com prévia aprovação dos deputados. O projeto de lei da LDO deve ser votado nesta semana.

A emenda de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, determina que a MT Par, que tem o controle acionário da Nova Rota do Oeste, apresente relatórios trimestrais à Assembleia Legislativa das ações do plano de ação, obras e projetos, bem como a relação dos contratos firmados e os balancetes mensais.

A proposta ainda obriga a prévia aprovação de lei na Assembleia Legislativa caso o Governo do Estado pretenda fazer a alienação acionária da Nova Rota do Oeste.

O Estado assumiu a concessão da BR-163, entre Itiquira e Sinop, no dia 4 de maio deste ano, e passou a ser administrado pela empresa estatal MT Par.

Na ocasião, foi anunciado pelo Governo do Estado que seriam investidos R$ 1,6 bilhão em dois anos em obras na rodovia. As obras anunciadas para os próximos dois anos – 2023 a 2025 – estarão concentradas entre Cuiabá e Sinop.

Um cronograma de obras foi anunciado pela MT Par: o trecho entre Posto Gil e Nova Mutum (Km 507 ao Km 603); a travessia urbana de Sinop (Km 823 ao Km 834), e a Rodovia dos Imigrantes (KM 321,3 ao 353,5), que receberá obra de manutenção, neste primeiro momento. As obras devem iniciar ainda em 2023 e a projeção é de que ao menos 36 quilômetros de pistas duplicadas sejam entregues no primeiro ano de concessão.

O governo também vai iniciar a construção de travessias urbanas em trechos da BR-163 na região Norte do Estado. Em Sinop, por exemplo, estão previstos dois viadutos. Em seguida, as obras serão realizadas em Sorriso.