Com um parecer contrário à proibição no Estado do Ministério da Pesca, eles acreditam que podem reverter a situação judicialmente.

Os pescadores profissionais de Mato Grosso estão inconformados com a aprovação do projeto de lei 1363/2023, que proíbe o transporte, armazenamento e comercialização do pescado em Mato Grosso por 5 anos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Francisco reiterou que a proibição prejudicará inúmeras famílias que têm na pesca a sua principal atividade econômica em Mato Grosso. Em todo Estado, há 22 colônias de pescadores organizadas. Somente em Rondonópolis, são mais de 400 famílias que dependem da pesca como sua principal atividade econômica, conforme o presidente.

Além da organização dos pescadores para questionar a lei judicialmente, o presidente da Z3 afirmou que os deputados petistas Lúdio Cabral e Valdir Barranco, e Wilson Santos (PSD), estão estudando a possibilidade de acionar a Justiça para derrubar a lei estadual.

O dirigente ainda reforçou que pescadores junto com deputados devem buscar apoio do Governo Federal, inclusive do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para tentar reverter a proibição.

O projeto de lei do transporte zero foi aprovado pela ALMT no último dia 28 de junho. Os deputados aprovaram um projeto substitutivo ao apresentado pelo Governo do Estado, com algumas alterações, como o pagamento de um salário mínimo mensal para os pescadores profissionais por um período de três anos, a proibição de construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) nos rios Cuiabá e Vermelho, e a obrigatoriedade de revisão da proibição após três anos da lei em vigor, tendo esta que passar por uma nova votação na AL para continuar proibindo a pesca por mais dois anos.