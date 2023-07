A Concessionária Nova Rota do Oeste informou ontem (6) que o reajuste imediato do pedágio nas praças da BR-163 está descartado. A autorização para que a concessionária realize os reajustes foi publicada na terça-feira (4) pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) mas, na prática, conforme a concessionária, podem ser repassados aos usuários da rodovia a partir de setembro, que é a data-base da concessão da BR-163.

De acordo com a Nova Rota, a deliberação 200/2023 da ANTT apenas reconhece o direito da concessionária no reajuste anual ordinário e foi divulgada esta semana em respeito ao prazo estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que previa a avaliação do assunto em até 60 dias após a troca de controle acionário.

“Este e os futuros reajustes tarifários têm caráter ordinário e acontecem anualmente em setembro, data-base da concessão (refere-se ao início da cobrança, em set/2015)”, explicou a concessionária ao A TRIBUNA.

Conforme autorização da ANTT, as tarifas de pedágio na BR-163 reajustadas podem variar de R$ 4,40 a R$ 8,20 para automóveis de passeio, camionetes e furgões; de R$ 2,20 a R$ 4,10 para motocicletas e motonetas; e de R$ 8,80 a R$ 16,40 para caminhões leves e ônibus. Os valores variam de acordo com a praça de pedágio.

Na decisão, a agência manteve o patamar tarifário anterior nas praças em Itiquira, Rondonópolis, Campo Verde, Cuiabá, Santo Antônio de Leverger, Acorizal, Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso.