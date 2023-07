A taxa de mortes violentas intencionais em Mato Grosso ficou em 29,3 em 2022, aumento de 18,9% com relação a 2021. O aumento dos homicídios dolosos, das lesões corporais seguidas de morte e das mortes decorrentes de intervenções policiais foram os responsáveis pelo crescimento da violência no Estado.

Os dados são do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado ontem (20) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Mato Grosso registrou, em 2022, 923 homicídios dolosos, número 22,2% maior que em 2021, quando foram registrados 749. Também houve crescimento na quantidade de casos de lesões corporais seguidas de morte, passando de 8 registros em 2021, para 11 em 2022, aumento de 35,5%.

O Estado ainda teve aumento nos registros de mortes decorrentes de intervenções policiais. O número cresceu 5,3%, subindo de 102 em 2021 para 109 no ano passado.

A morte de um policial foi registrada em Mato Grosso no ano passado, número igual ao de 2021. As duas mortes ocorreram, segundo os dados, em confronto ou lesão corporal fora de serviço. Nenhuma morte de policial em serviço foi registrada no Estado em 2021 e 2022.

Por outro lado, Mato Grosso teve queda no número de latrocínios [roubo seguido de morte]. Redução de 4,9% entre 2021 e 2022. No ano passado, foram registrados 29 latrocínios no Estado, enquanto que em 2021, foram 30.

No total, Mato Grosso teve 1.072 mortes violentas intencionais em 2022, número 18,9% maior que em 2021, quando 889 mortes violentas intencionais foram registradas. Com esse número, o Estado teve uma taxa de 29,3 mortes em 2022, ou seja, foram registradas 29,3 mortes violentas para cada 100 mil habitantes.

Essa taxa coloca o Estado como o mais violento do Centro-Oeste, seguido de Goiás com taxa de 25,2; Mato Grosso do Sul, com 18,7 e Distrito Federal, 11,3.

SORRISO

O 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou Sorriso como a 6ª cidade mais violenta do Brasil com uma taxa de mortes violentas intencionais de 70,5. Sorriso foi a única cidade de Mato Grosso, com mais de 100 mil habitantes, entre as 50 mais violentas do País em 2022.