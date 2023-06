Um grupo de pescadores de Rondonópolis, que integra a Colônia Z-3, deve se reunir mais uma vez, nesta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para pressionar contra a aprovação do projeto de lei do “transporte zero”, que prevê que no período de cinco anos, a começar em 1º de janeiro de 2024, o transporte, armazenamento e comercialização do pescado fiquem proibidos em todos os rios de Mato Grosso.

Francisco explica que os pescadores não podem aceitar que o projeto seja aprovado, pois colocaria várias famílias de pescadores na miséria. Como impede a pesca por cinco anos, o projeto de lei do Governo do Estado prevê que os pescadores artesanais recebam um auxílio do governo nos três primeiros anos da proibição. No primeiro ano, o auxílio seria de um salário mínimo, que cairia para meio no segundo.

“O pagamento de um salário mínimo aos pescadores não vai permitir que a maioria mantenha o sustento das famílias. Na época da piracema já é muito complicado. O auxílio, muitas vezes, atrasa e os pescadores precisam fazer bicos para suplementar a renda que não é suficiente”, lamenta o presidente da Colônia Z-3.

Somente em Rondonópolis, 400 pescadores e famílias integram a Colônia Z3. São pescadores profissionais e que têm na pesca sua principal atividade econômica. “Se esse projeto for aprovado, vamos passar dificuldades”, prevê.