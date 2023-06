O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil para investigar a tramitação do Projeto de Lei 1363/2023, que trata da política da pesca em Mato Grosso e vem sendo chamado de “transporte zero”.

Para o MPF, o projeto de lei não poderia estar tramitando em regime de urgência na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, pois as comunidades ribeirinhas, os povos indígenas e os pescadores artesanais deveriam ser consultados e considerados em todas as etapas do processo legislativo.

Conforme o procurador da República, Ricardo Pael Ardenghi, que assinou a portaria do inquérito civil, o projeto pode impactar diretamente na vida de comunidades ribeirinhas, povos indígenas e pescadores artesanais, os quais deverão ser consultados – e considerados – em todas as etapas do processo legislativo até sua eventual aprovação.

Ainda, de acordo com o procurador, o projeto de lei do “transporte zero” parece ser uma reedição do PL 668/2019, que ficou conhecido como “cota zero”, e pode impactar diretamente na vida da comunidade ribeirinha, povos indígenas e pescadores artesanais.