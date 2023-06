A Assembleia Legislativa de Mato Grosso vai reforçar a segurança, hoje (28), no plenário do parlamento para a votação do Projeto de Lei 1363/2023, que trata da política da pesca em Mato Grosso e vem sendo chamado de “transporte zero”.

- Publicidade -

O reforço deve ocorrer em função da mobilização dos pescadores contrários e favoráveis ao projeto. São esperados cerca de 1.500 ribeirinhos para acompanhar a votação.

Para garantir a segurança, a ALMT deve contar com 70 agentes de segurança a mais para a operação e fazer a revista em todos que irão acompanhar a votação no parlamento estadual na sessão de hoje.

Somente de Rondonópolis, dois ônibus com pescadores profissionais da Colônia Z3 devem seguir para a capital para acompanhar a discussão e votação do projeto de lei que proíbe o transporte, armazenamento e comercialização de pescado em Mato Grosso por 5 anos, a partir de 1º de janeiro de 2024.

“A nossa expectativa é que o projeto de lei não seja aprovado. Vamos acompanhar a votação na Assembleia para evitar a aprovação desse projeto que acaba com a pesca profissional em Mato Grosso”, avalia o presidente da Colônia Z3, Francisco Teodoro da Silva.

Pescadores profissionais estão se mobilizando em todo estado contra a aprovação do projeto de lei. Ontem (27), pescadores de Santo Antônio do Leverger fecharam a MT-040 no acesso a Cuiabá em protesto contra o PL. A rodovia foi fechada pela manhã. A mobilização foi organizada pela Colônia Z8.

O projeto de lei está tramitando em regime de urgência na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e a segunda votação está marcada para ocorrer hoje (28). A primeira foi realizada menos de três dias após o projeto dar entrada no legislativo, sendo aprovado por maioria.

No substitutivo apresentado pelos deputados, além da proibição da pesca por 5 anos, o projeto também proíbe a emissão de licenças ambientais para implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) nos rios Vermelho e Cuiabá, além de estabelecer o auxílio de um salário mínimo para os pescadores profissionais por um período de 3 anos.

INTERDIÇÃO DA VIA DE ACESSO

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, atendendo recomendação da Superintendência da Polícia Militar e da Coordenadoria de Proteção Contra Incêndio e Pânico, determinou a interdição do trecho na Avenida André Maggi em frente ao Edifício Dante Martins de Oliveira, sede do Parlamento estadual.

O bloqueio da via seria feito a partir das 22h de ontem (27) e, conforme foi divulgado pela sua assessoria, visa garantir a segurança dos manifestantes que se mobilizam para acompanhar a votação do Projeto de Lei (PL) 1363/2023, que proíbe o transporte, armazenamento e comercialização de peixes de rio em Mato Grosso, prevista para acontecer nesta quarta-feira (28), durante sessão plenária na ALMT.

A expectativa da Polícia Militar é fechar a Avenida André Maggi entre a rotatória em frente à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) e a rotatória de acesso ao Palácio Paiaguás.

O acesso ao prédio da ALMT será feito exclusivamente a pé e o número de visitantes será limitado à capacidade máxima da galeria do Plenário das Deliberações e dos dois auditórios.

Aqueles que não conseguirem entrar na Assembleia poderão acompanhar a sessão plenária pelo telão que será instalado na área externa da Casa de Leis. Vale destacar que, também por medida de segurança, é preciso fazer um cadastro para entrar na Assembleia Legislativa.

As pessoas que trabalham na região do Centro Político Administrativo (CPA) em Cuiabá deverão buscar rotas alternativas.