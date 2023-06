Mesmo com a pressão dos pescadores que queriam a rejeição do PL, o projeto foi aprovado por 15 votos favoráveis a oito contrários. Votaram contra o PL que ficou conhecido como “transporte zero”, os deputados Wilson Santos (PSD), Lúdio Cabral (PT), Valdir Barranco (PT), Thiago Silva (MDB), Dr. João (MDB), Sebastião Rezende (União), Elizeu Nascimento (PL) e Faissal (Cidadania).

Com a presença maciça de pescadores, entre eles profissionais da Colônia Z3 de Rondonópolis, que se reuniram ontem (28) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em Cuiabá, os deputados aprovaram o Projeto de Lei 1363/2023, que proíbe o transporte, armazenamento e comercialização do pescado em Mato Grosso por 5 anos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Aprovado com o substitutivo integral número 1, de lideranças partidárias, o PL provocou muita discussão em plenário com as galerias lotadas de pescadores profissionais contrários à matéria, e público favorável ao PL do Governo do Estado.

A votação do projeto de lei teve início com uma questão de ordem do deputado Lúdio Cabral, que arguindo o Regimento Interno, apresentou requerimento oral pedindo votação nominal da matéria por parte dos deputados, mas o pedido foi rejeitado pela maioria.

Depois de derrubado o pedido de votação nominal, o presidente da Casa de Leis, deputado Eduardo Botelho, convocou o deputado Júlio Campos (União), presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), para parecer oral sobre a legalidade do projeto, que foi aprovado na comissão, rejeitando as emendas de 1 a 14.

O projeto aprovado pela Assembleia Legislativa foi um substitutivo, que promoveu algumas alterações ao texto original, entre elas, o pagamento de um salário mínimo mensal para os pescadores profissionais por um período de três anos, e a proibição de construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) nos rios Cuiabá e Vermelho.