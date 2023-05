Entre os trabalhos realizados estão os serviços operacionais, que compreendem desde o recolhimento de objetos na pista à prestação de socorro e resgate de vítimas de acidentes, sempre com foco na garantia da segurança e preservação da vida.

Entre os trabalhos realizados estão os serviços operacionais, que compreendem desde o recolhimento de objetos na pista à prestação de socorro e resgate de vítimas de acidentes, sempre com foco na garantia da segurança e preservação da vida.

O índice, de acordo com a concessionária, ainda é abaixo da inflação acumulada no período apurado – 2018 a 2022 – que ficou em 31%, visto que na metodologia há os descontos por penalidades pela não execução das obras previstas em contrato.

As tarifas foram reajustadas em 16,6% e passam a ter valores entre R$ 4,40 e R$ 8,20, por eixo, de acordo com a área de abrangência de cada praça de pedágio, conforme definido no contrato de concessão. No posto de pedágio de Rondonópolis, a tarifa passou para R$ 6,00 por eixo e R$ 3,00 para motos.

O aumento, que segundo a concessionária está previsto em contrato, é referente à atualização da inflação (IPCA) de 2018 a 2022, que não foi incorporada à cobrança à época do período apurado por conta da indefinição sobre o futuro do contrato.

O aumento, que segundo a concessionária está previsto em contrato, é referente à atualização da inflação (IPCA) de 2018 a 2022, que não foi incorporada à cobrança à época do período apurado por conta da indefinição sobre o futuro do contrato.

Quatro dias após o Governo do Estado assumir oficialmente a concessão da BR-163 entre Itiquira e Sinop, a concessionária que passou a se chamar Nova Rota, informou o reajuste na tarifa de pedágio conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Desde ontem (8), o usuário já paga uma tarifa maior nos postos de pedágio da rodovia. O reajuste foi de 16,6%.

A autorização para o reajuste das tarifas do pedágio já havia sido informada pela ANTT em fevereiro deste ano, conforme mostrou matéria do A TRIBUNA, e somente passaria a valer após o Governo do Estado assumir a concessão da rodovia.

Na ocasião, a ANTT informou que o reajuste nas tarifas só passa a valer, conforme decisão da agência, a partir da eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta – Plano de Ação (TAC) que prevê a transferência da concessão da rodovia ao Governo do Estado.

Pela deliberação da ANTT, assim que o Governo do Estado oficializasse a transferência da concessão do trecho sob responsabilidade da Rota do Oeste, o aumento nos valores dos pedágios passaria a valer.