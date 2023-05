As ordens de serviços para o início imediato de obras na BR-163 devem ser assinadas ainda hoje (5) pelo governador Mauro Mendes. As assinaturas, conforme informou ontem (4) o Governo do Estado, devem ocorrer durante um evento na sede da Concessionária Rota do Oeste, em Cuiabá, marcado para as 8h30.

- Publicidade -

Segundo o Estado, as ordens de serviço assinadas pelo governador serão para recuperação dos trechos da Rodovia dos Imigrantes, Cuiabá-Jangada, Jangada-Rosário Oeste, Nova Mutum-Lucas do Rio Verde e Lucas do Rio Verde-Sinop.

O Governo de Mato Grosso assumiu oficialmente ontem a concessão do trecho estadual da BR-163, entre Itiquira e Sinop. A transferência do controle acionário da Rota do Oeste ao Governo do Estado foi assinada pelo governador Mauro Mendes junto ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Itamaraty, em Brasília (DF).

O Estado havia anunciado, inicialmente, que o evento seria realizado em Cuiabá mas, de última hora, anunciou a mudança para Brasília, após convite do presidente Lula.

“Essa solução construída junto com o Governo Federal tem um grande viés social, pois vai resolver o problema da trafegabilidade da BR-163, em que hoje ocorrem mais de uma centena de mortes ao ano. Vamos poupar muitas vidas e é para isso que o Estado existe, para aplicar o dinheiro de forma correta a serviço do cidadão”, afirmou o governador.

De acordo com o Governo do Estado, a iniciativa permite que as obras de melhorias na rodovia sejam realizadas de forma imediata, sem a necessidade de passar por relicitação, o que demoraria cerca de cinco anos para ocorrer. Além disso, permitirá a manutenção do patamar tarifário.