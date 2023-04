A rodovia MT-270, que interliga Rondonópolis a Guiratinga, está apresentando buracos no pavimento asfáltico em vários trechos e os usuários cobram o Governo do Estado para que faça urgentemente reparos da pista, que foi totalmente revitalizada há cerca de quatro anos.

Após receber várias reclamações de usuários, o A TRIBUNA percorreu, no fim de semana, os 110 km entre as duas cidades e confirmou que não faltam buracos em vários pontos da rodovia, possivelmente, provocados pelo excesso de movimentação de veículos pesados utilizados para transportar a produção de grãos da região, como a soja.

Os trechos mais críticos da pista, sendo que em alguns locais nem há mais asfalto, ficam entre o distrito do Vale Rico e as proximidades da ponte sobre o córrego Tarumã.

As reclamações são muitas e os buracos colocam em risco a vida dos motoristas, principalmente à noite. Pois, alguns deles ficam próximos a curvas, fazendo com que os condutores de veículos tenham que desviar pela contramão.

Em outros trechos, os buracos emendam um ao outro, fazendo com que os motoristas tenham que passar por dentro deles, correndo risco de ter os pneus danificados, além de outros prejuízos financeiros causados por outras avarias veiculares.

Morador de Rondonópolis, o empresário Salomão Bezerra vai com frequência a Guiratinga, onde já morou e a família ainda tem uma propriedade rural. Ele relatou ao A TRIBUNA que a situação do asfalto piorou nestes primeiros meses do ano. “Estava boa, mais aumentou muito a quantidade de buracos na rodovia”.

O engenheiro agrônomo Cleopnahes Lopes Domingues Filho, que mora em Guiratinga e frequentemente pega rodovia para se dirigir até Rondonópolis, cobra providências urgentes por parte do Estado.

Segundo ele, quando chove, a situação na rodovia fica ainda mais preocupante, aumentando os riscos de acidentes. Pois, os buracos ficam encobertos pela água.

MANUTENÇÃO

O A TRIBUNA entrou em contato com Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), que informou, sem indicar uma data ainda, já está prevista a realização de um serviço de manutenção na MT-270.