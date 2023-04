1 de 2

Após receber um serviço emergencial de tapa-buracos que gerou muitas críticas, o trecho das BRs-163 e 364 entre Rondonópolis e Jaciara, onde a situação estava bem precária, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está realizando um trabalho de restauração completa do pavimento asfáltico em diversos pontos.

Na sexta-feira (21), durante o feriado do Dia de Tiradentes, o A TRIBUNA verificou o trabalho de restauração que está sendo executado pela empresa contratada pelo DNIT. Pelo que se viu, as intervenções estão avançando em etapas.

Em vários locais, a capa asfáltica está sendo substituída integralmente, sem aproveitamento algum do pavimento atual. Inclusive, em muitos pontos da pista, a base também está sendo totalmente refeita.

O A TRIBUNA ao longo deste ano fez várias reportagens demonstrando a situação precária da rodovia, com buracos tomando conta da pista. No início de fevereiro, a reportagem percorreu o trecho entre as duas maiores economias de Mato Grosso e flagrou o descaso com a manutenção

Os problemas no pavimento no trecho de cerca de 70 quilômetros, entre Rondonópolis e Jaciara, não são novidades. Mas, a situação piorou depois que a Concessionária do Rota do Oeste fez a devolução amigável da rodovia, ainda no ano passado.

Desde então, um impasse sobre a responsabilidade de manutenção da rodovia entre a concessionária e o Dnit se agravou as condições da pista, que ficou sem a manutenção adequada.