O governador Mauro Mendes afirmou na noite da terça-feira (18) em evento do lançamento da Norte Show, em Sinop, que já autorizou a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) a pagar os R$ 440 milhões das dívidas da Concessionária Rota do Oeste aos bancos.

A medida deve garantir que a MT Par assuma a concessão da BR-163 entre a divisa do Estado com Mato Grosso do Sul até Sinop.

O Governo do Estado havia anunciado ainda no ano passado que a MT Par assumiria a concessão da BR-163. Foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o prazo para que isso ocorresse acabou sendo prorrogado várias vezes em função das negociações do Estado com os bancos em relação às dívidas da concessionária, que conforme acordo, deveriam ser assumidas pelo Governo do Estado.

“Hoje eu autorizei o secretário da Fazenda Rogério Gallo a depositar R$ 440 milhões na conta da MT Par para quitar os bancos e ter condição de fazer a transferência societária. Agora depende do TCU (Tribunal de Contas da União), e daqui a poucos dias nós teremos o início definitivo das obras”, afirmou o governador no evento em Sinop.

Mendes disse ainda que as obras de duplicação da rodovia devem seguir no trecho do Posto Gil até Nova Mutum e continuar até Sinop.