O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit) deve iniciar a recuperação do asfalto da BR-163/364 entre Rondonópolis e Cuiabá.

A informação foi confirmada ontem (28) ao A TRIBUNA pela Concessionária Rota do Oeste, que chegou a anunciar no último fim de semana que iria fazer os trabalhos de melhorias por conta própria diante da situação precária em que se encontrava o trecho e com a transferência da concessão ao Governo do Estado ainda sem conclusão.

A operação de recuperação da rodovia vinha sendo cobrada por usuários e por políticos e autoridades de Rondonópolis desde o início do ano. A situação, principalmente, entre Rondonópolis e Jaciara, está precária, com a pista cheia de buracos e em algumas partes, já sem asfalto.