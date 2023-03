O impasse sobre a responsabilidade de manutenção da rodovia levou o Ministério Público Federal (MPF) obter na Justiça uma liminar determinando à Rota do Oeste a realizar serviços de reparo emergencial no trecho entre Rondonópolis e Jaciara da rodovia BR-163/364.

Desde então, um impasse sobre a responsabilidade de manutenção da via neste trecho entre Rota do Oeste e Dnit acabou agravando as condições da rodovia que ficou sem manutenção adequada.

Os problemas no pavimento do trecho da BR-163 entre Rondonópolis e Jaciara não são novidades, mas a situação piorou depois que a Concessionária Rota do Oeste fez a devolução amigável da concessão da rodovia.

Além disso, com as chuvas que permanecem caindo na região, buracos que foram recentemente tapados começam a reabrir e novos buracos estão surgindo em outros locais.

Além disso, com as chuvas que permanecem caindo na região, buracos que foram recentemente tapados começam a reabrir e novos buracos estão surgindo em outros locais.

Depois de muita cobrança da população e de políticos locais, e até de uma decisão judicial, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está finalizando uma ação de tapa-buracos na BR-163, no trecho entre Rondonópolis e Jaciara, onde a situação estava precária com buracos tomando conta da pista. Porém, quem trafega pela rodovia ainda percebe que os problemas continuam.

A Rota do Oeste se recusa a assumir a responsabilidade pela manutenção da via alegando que as obras de duplicação, a cargo do Dnit e previstas no contrato de concessão, não foram feitas de maneira adequada.

O Dnit, por sua vez, afirma ter cumprido sua atribuição ao entregar o trecho duplicado. Enquanto isso, passados mais de três anos do litígio na esfera regulatória, a ANTT não soluciona a questão nem resolve quem deve assumir a via.

Na liminar, a 1ª Vara Federal de Rondonópolis destacou que a concessionária obtém remuneração por meio das tarifas cobradas em pedágios e, por isso, é a responsável direta por sua conservação.

A decisão lembra também que eventuais vícios e inconsistências na duplicação não poderiam ser justificativa para a empresa deixar de assumir suas atribuições de manter a rodovia em boas condições, segundo os termos do próprio contrato de concessão.

Na ocasião, a Rota do Oeste informou ao A TRIBUNA que recebeu a decisão liminar da Justiça e destacou que ela vinha ao encontro do posicionamento adotado pela empresa, anteriormente a referida decisão, de contribuir com o Dnit, que é o responsável, conforme regramento do contrato de concessão, pela manutenção do trecho entre Cuiabá e Rondonópolis, para a recuperação emergencial deste segmento.