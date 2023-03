Há ainda pedidos para que o Governo do Estado implante na Estrada Verde um sistema de sinalização amplo e eficaz de alerta para os condutores quanto a possibilidade de presença de animais na pista.

Um grande trecho da Estrada Verde passa pelo Pantanal. Na região existe um grande número de animais silvestres e que acabam atravessando a rodovia. Temendo que possam ocorrer atropelamentos de animais, pessoas que começaram a trafegar pela rodovia cobram agora projetos que incluam a colocação de grades de proteção em trechos com maior presença de animais, bem como seja providenciada a construção de passagens subterrâneas para eles.

Com a finalização das obras de asfalto na MT-040, a Estrada Verde, que liga Rondonópolis a Cuiabá, passando por Fátima de São Lourenço, distrito de Juscimeira, e por Santo Antonio do Leverger, muitas pessoas começaram a trafegar pela rodovia. Com isso, usuários começaram a fazer alguns questionamentos, especialmente, quanto a preservação da fauna da região.

A preocupação é que, com o aumento do tráfego de veículos na rodovia estadual, a fauna da região possa ser impactada negativamente. A reportagem, inclusive, recebeu o relato de um usuário que teve o para-brisa quebrado por um urubu que se chocou com o seu veículo.

Além da preocupação com a preservação ambiental, principalmente, da fauna da região, usuários da MT-040 pedem atenção do Governo do Estado quanto a necessidade de mais sinalização informando que o tráfego de veículos pesados é proibido na rodovia, bem como uma fiscalização mais eficiente para impedir que veículos de carga comecem a utilizar a rodovia.

Quem já trafegou pela Estrada Verde vem relatando que no trecho mais antigo da rodovia, entre Rondonópolis e Fátima de São Lourenço, região onde estão localizadas fazendas produtoras de grãos, é possível ver que o asfalto já está esburacado em algumas partes, justamente, porque neste trecho existe maior movimentação de veículos de carga.

A reportagem do A TRIBUNA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT) solicitando se há projetos para evitar a passagem de animais na pista, de ampliação da sinalização e de fiscalização para impedir o tráfego de veículos pesados, mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição.