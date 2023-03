A Assembleia Legislativa de Mato Grosso derrubou ontem (8) o veto do governador Mauro Mendes ao projeto de lei 884/2022, de autoria do deputado Thiago Silva (MDB), que autoriza o Governo do Estado a manter convênio com as escolas confessionais (religiosas) para os anos iniciais do Ensino Fundamental. No entanto, a efetividade da lei para manter os anos iniciais nessas escolas tem entendimentos diferentes.

Enquanto, por um lado, parlamentares afirmam que o PL vai garantir que os anos iniciais sejam mantidos nas escolas confessionais, advogados especialistas em direito público questionam a sua efetividade, pois entendem que, como a lei apenas “autoriza” o Estado a fazer, a decisão de reabrir os anos iniciais (1º ao 5º anos) nas escolas religiosas de Rondonópolis seria prerrogativa do Governo do Estado.

O projeto de lei que teve o veto derrubado pelos parlamentares amplia a Lei Estadual 6.980/1997 que autorizou o Governo do Estado a firmar convênio com as escolas confessionais com a oferta do Ensino Fundamental e Médio.

A alteração especificou na lei que o Ensino Fundamental seria ofertado do 1º ao 9º nessas escolas. Em Rondonópolis, a lei abrangeria as escolas estaduais Sagrado Coração de Jesus, La Salle, Santo Antônio e São José Operário.

A mudança na lei foi proposta pelo deputado a pedido dos pais dos alunos das escolas confessionais com o intuito de manter em funcionamento as turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, entre o 1º e 5º ano, nas escolas de origem confessionais. Essas turmas foram fechadas no início deste ano no processo de redimensionamento definido pelo Governo do Estado e Município.

No redimensionamento, os anos iniciais do Ensino Fundamental – de 1º ao 5º – deixaram de ser ofertados pelo Estado e passaram a ser exclusivamente responsabilidade do Município. Ao Governo do Estado coube a oferta dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Pais e o deputado comemoraram a derrubada do veto na Assembleia Legislativa e aguardam agora que a lei seja sancionada e que a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) anuncie qual será sua decisão (veja matéria ao lado).