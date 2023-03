Após um pedido do Ministério Público Federal (MPF), a concessionária Rota do Oeste está obrigada a realizar serviços de reparo emergencial no trecho entre Rondonópolis e Jaciara da rodovia BR-163/364. As ações devem se concentrar na manutenção do asfalto e da sinalização e na limpeza das margens e do canteiro central.

A via, sob administração da empresa desde 2014, está em condições precárias que colocam em risco motoristas e pedestres. O A TRIBUNA foi um dos primeiros a denunciar a situação crítica desse trecho da BR-163.

A decisão liminar foi tomada pela 1ª Vara Federal de Rondonópolis.

A decisão liminar é resultado de uma ação civil pública que o MPF ajuizou contra a Rota do Oeste, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Ao tomar conhecimento da ordem judicial, a concessionária deve apresentar em até cinco dias úteis um cronograma das obras, com previsão de início imediato. Em caso de descumprimento, a empresa está sujeita a multa diária de R$ 10 mil.

Segundo o MPF, a deterioração do trecho da BR-163 entre Rondonópolis e Jaciara é fruto de um jogo de empurra administrativo que se arrasta desde 2020. A Rota do Oeste se recusa a assumir a responsabilidade pela manutenção da via alegando que as obras de duplicação, a cargo do Dnit e previstas no contrato de concessão, não foram feitas de maneira adequada.