O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter o indeferimento da candidatura do ex-prefeito de Chapada dos Guimarães, Gilberto Mello (PL), que garante a permanência do deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e mantém o ex-deputado Claudinei Lopes (PL) de fora.

A decisão foi tomada na última sexta-feira (3) pelo ministro do TSE, Ricardo Lewandowiski, que definiu pela manutenção do indeferimento da candidatura de Giberto, seguindo decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT), fazendo com que os votos obtidos pelo ex-prefeito na disputa para uma vaga como deputado estadual nas eleições do ano passado continuassem ‘congelados”.

Caso a candidatura de Gilberto Mello fosse deferida, os votos computados a ele teriam que ser descongelados e deveria ser feita uma recontagem. Com a recontagem, Juca do Guaraná perderia a vaga na ALMT, que seria então assumida pelo ex-deputado Claudinei, que não conseguiu se reeleger nas eleições de 2022.

O ministro Ricardo Lewandowski, ao analisar o recurso e manter o indeferimento, citou a conclusão do TRE/MT, que considerou que as contas de Gilberto quando prefeito de Chapada dos Guimarães foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e ele foi condenado ao pagamento de R$ 61.018,15 e à multa de R$ 10 mil.

“Entendo que o TRE/MT acertadamente reconheceu a incidência da cláusula de inelegibilidade […] Ante o exposto, […], nego seguimento ao recurso ordinário, mantendo o indeferimento do registro de candidatura de Gilberto Schwarz de Mello ao cargo de Deputado Estadual”.

Com a decisão do TSE que garante a permanência de Juca do Guaraná na vaga de deputado estadual, Rondonópolis mantém quatro deputados na Assembleia Legislativa, Nininho (PSD), Thiago Silva (MDB), Cláudio Ferreira (PTB) e Sebastião Rezende (União).