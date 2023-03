O governador Mauro Mendes informou ontem (1º) à imprensa que o Governo do Estado conseguiu fechar acordo com o Banco Pine com relação às dívidas da concessionária da BR-163 para que possa assumir a concessão, por meio da MT Par. Porém, segundo o governador, o Estado agora deve aguardar que a Caixa Econômica Federal aprove o acordo.

Era a falta de acordo com o Banco Pine, de acordo com o Governo do Estado, que tornou necessária a prorrogação do prazo de concessão. A decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em prorrogar por 60 dias o prazo para que o Governo do Estado assuma a concessão da rodovia ocorreu no último dia 3 de fevereiro.

Esta foi a segunda prorrogação de prazo. Anteriormente, em dezembro, a ANTT prorrogou até final de janeiro o prazo para que a transferência da concessão fosse concluída.

Na ocasião da segunda prorrogação de prazo, o Governo do Estado informou que aguardava a definição de apenas uma instituição financeira credora da Odebrecht para assumir definitivamente a concessão da BR-163, que compreende mais de 800 quilômetros da rodovia, entre a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul e Sinop, no norte do Estado e, por isso, a prorrogação foi necessária.

De acordo com o Estado, apenas o Banco Pine não havia dado o aceite no acordo de renegociação das dívidas da Rota do Oeste, item primordial para que o Estado possa concluir o processo de aquisição da concessionária e assumir a administração da rodovia.

Contudo, com o acordo firmado com o banco, falta agora, de acordo com o governador, o aceite da Caixa Econômica Federal, o que poderia levar 60 dias para ocorrer.