Mesmo duplicado, o trecho da BR-163/364 entre Rondonópolis e Cuiabá vem registrando um grande número de acidentes com vítimas ultimamente. Segundo dados da Concessionária Rota do Oeste, 278 acidentes com vítimas foram registrados no trecho em 2022.

Número que é praticamente o mesmo, apenas 6% menor daquele registrado em 2021, quando ocorreram 296 acidentes com vítimas entre Rondonópolis e Cuiabá.

Para o advogado especialista em trânsito, Aristóteles Cadidé, os acidentes não necessariamente diminuem em trechos duplicados em função de fatores como as condições da via e sua manutenção, a sinalização, e, especialmente, a fiscalização e a consciência dos condutores.

Ele explica ainda que esse trecho da BR-163 em Mato Grosso tem uma característica diversa de outras rodovias no Brasil, que é o intenso trânsito de veículos pesados e a existência das travessias por dentro dos perímetros urbanos. Essa disputa de espaço entre veículos pesados e leves contribui para a ocorrência de acidentes.

“Vale ressaltar que os tipos de acidentes mudam com a duplicação. As colisões frontais e acidentes ocasionados por ultrapassagens indevidas praticamente zeram nas vias duplicadas. Por outro lado, acidentes com saída de pista, capotamentos, abarroamentos, entre outros, aumentam devido a disputa por espaço entre veículos maiores e menores”, avalia.

Cadidé também aponta que há neste trecho da BR-163, entre Rondonópolis e Cuiabá, a influência da manutenção da via na ocorrência de acidentes. “Nos últimos meses parte dos acidentes registrados são em decorrência da situação da via, que está com muitos buracos”.

Além disso, Cadidé aponta a retirada dos radares e controladores de velocidade desse trecho da BR-163 como outro fator que pode contribuir para a ocorrência de acidentes.

“A retirada dos radares e controladores de velocidade em vários trechos é um fator que leva ao descontrole da velocidade. No caso dos veículos de carga, ocorre um uso maior dos freios que podem ficar comprometidos e causar acidentes. A proibição da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de usar os radares móveis, a não ser em locais preestabelecidos, também contribui para a ocorrência de acidentes”, analisa.

Em nota, a Rota do Oeste explica que no trecho entre Rondonópolis e Cuiabá as obras de manutenção e conservação são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). À Rota do Oeste cabe os atendimentos operacionais.

“A divisão de obrigações é prevista em contrato e resultou em um desconto na tarifa de pedágio. Vale lembrar que os valores arrecadados na BR-364, entre Cuiabá e Rondonópolis, são usados no custeio do atendimento e algumas obras realizadas, como a construção de passarelas e reforma da ponte sobre o Rio Vermelho”, relata.

“Por fim, vale destacar que existe a previsão para que a Rota do Oeste assuma a manutenção desse trecho com a efetivação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre o Governo do Estado (por meio da MT Par) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que deve ocorrer dentro de um prazo de até 45 dias”, finalizou a concessionária.