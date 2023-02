Além de ser uma alternativa para quem deseja ir até a Cuiabá, a conclusão da pavimentação da MT-040, chamada de Estrada Verde, tem possibilitado que muitos rondonopolitanos a utilizem como forma de lazer, com a contemplação das muitas belezas naturais que a cerca.

Almejada pela sociedade rondonopolitana e cobrada há vários anos, a rodovia enfim teve concluído o asfaltamento entre o distrito de São Lourenço de Fátima, no município de Juscimeira, e Santo Anto Antônio do Leverger, passando pelo Pantanal.

Com a finalização da pavimentação, a Estrada Verde pode ser usada agora para quem pretende fazer o trajeto Rondonópolis-Cuiabá, ou vice-versa, sem passar pela BR-163/364, atualmente repleta de buracos e defeitos, sem pagar pedágios e sem competir com veículos pesados, pois a rodovia estadual é voltada apenas para veículos de passeio.

O Moto Clube Caveiras do Cerrado, que reúne amantes do motociclismo, já tem desbravado a região cortada pela nova rodovia, desfrutando das belezas do Pantanal e dos complexos de cachoeiras, muitas delas ainda desconhecidas de grande parte do público rondonopolitano.

Atuante junto aos movimentos da sociedade civil organizada que lutaram pela pavimentação da MT-040, o vereador Adonias Fernandes (MDB) tem feito o trajeto e defende que os moradores de Rondonópolis, que necessitam se dirigir até a capital façam o mesmo.

“Em vez de pagar os pedágios caros para andar sobre os buracos da BR-163/364, que é uma vergonha, usem a Estrada Verde, que é muito bonita e não tem buracos”, disse o vereador na tribuna da Câmara, ontem.

Segundo ele, a rodovia será a “estrada do turismo”. “É muito bonita a estrada, boa para andar, com asfalto bom e muitas atrações naturais que o Pantanal oferece para gente contemplar. Recomendo que usem esta rodovia”, conclamou o parlamentar.

Adonias também destacou a importância do A TRIBUNA na luta pela pavimentação da rodovia. Lembrou que em 2017, no dia 23 de fevereiro, foi realizada uma audiência pública, na Câmara, onde o diretor do veículo, Samuel Logrado, sugeriu que a nova rodovia homenageasse o médico Elmo Bertinetti, falecido em setembro daquele ano.

Na ocasião, a Câmara encaminhou uma indicação ao governador da época, assinada por todos parlamentares, para nomear a rodovia de dr. Elmo Bertinetti.

“Não podemos esquecer que o A TRIBUNA foi muito parceiro nesta luta para concretizar a pavimentação, que foi idealizada pelo dr. Bertinetti e levou à criação do Comitê Pró-rodovias, formado por pessoas da sociedade civil e que depois encampou também a luta pela duplicação da rodovia entre Cuiabá e Rondonópolis”, destacou Adonias.

A homenagem seria uma forma de reconhecimento pela atuação destacada pela pavimentação da rodovia do médico, que era radiologista e foi pioneiro nesta especialidade no município.

Aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governador Mauro Mendes (UD), o trecho de cerca 100 km da rodovia, entre os distritos de São Lourenço e de Mimoso, região pantaneira onde nasceu Marechal Rondon e distante cerca de 110 km de Cuiabá, leva o mome do médico Elmo Bertinetti. O projeto foi apresentado na Assembleia pelo deputado Sebastião Rezende (UD).

Já o trecho de cerca de 40 km, entre Rondonópolis e o distrito de São Lourenço de Fátima, chama-se “João Baiano”, em homenagem ao pioneiro do município.