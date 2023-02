Vale lembrar que a decisão de asfaltamento do trecho restante da MT-040, para completar a ligação entre Rondonópolis e Cuiabá, passando pelo Pantanal, saiu na gestão do ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa.

Na época, a sociedade rondonopolitana havia se engajado no Comitê Pró-Rodovias, que inicialmente defendia a viabilização da 040 e depois encampou a duplicação da BR-163/364 entre Rondonópolis e Cuiabá.

E uma das estratégias usadas para mostrar a viabilidade da estrada alternativa foi a realização dos chamados estradeiros, populares comitivas de veículos que faziam o trajeto da via almejada.

Dois desses estradeiros foram realizados no ano de 2011, com a participação de inúmeras autoridades políticas e representantes de classes e entidades, sobretudo da cidade de Rondonópolis.

Entre as presenças que marcaram presenças estiveram o ex-governador Silval Barbosa, o governador do Distrito 4440 (2010-11) do Rotary, Serafin Carvalho de Melo; o então deputado federal Wellington Fagundes; deputados estaduais Nininho, Sebastião Rezende e J. Barreto (hoje falecido); prefeitos de Barão de Melgaço e Santo Antônio do Leverger; vereadores; diversos secretários de Estado; secretários municipais de Rondonópolis; representantes das empresas que estavam executando obras nos dois trechos após Fátima de São Lourenço; além de representantes da OAB (Subseção Rondonópolis), como o advogado Ednaldo Aguiar; Clubes de Rotary de Rondonópolis; Lions Clube; Sindicato Rural; entidades religiosas; Unimed; Jornal A TRIBUNA; Polícia Militar e Corpo de Bombeiros; Associação de Transportadores de Cargas (ATC); Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (Acir); imprensa; empresários; entre outros.