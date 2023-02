A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, na última terça-feira (14), deliberação que autoriza o aumento do pedágio na BR-163 em todos as praças no trecho de concessão da Rota do Oeste entre Itiquira e Sinop.

O reajuste nas tarifas, contudo, só passa a valer, conforme decisão da agência, a partir da eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta – Plano de Ação (TAC) que prevê a transferência da concessão da rodovia ao Governo do Estado.

Pela deliberação da ANTT, assim que o Governo do Estado oficializar a transferência da concessão do trecho hoje sob responsabilidade da Rota do Oeste, o aumento nos valores dos pedágios passa a valer.