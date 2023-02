Cláudio apontou ainda que o município de Rondonópolis, por exemplo, está sendo prejudicado. Sendo uma das principais cidades logística do Brasil e não recebe nem o investimento necessário para o anel viário. Ele se disse preocupado com essa situação, principalmente, por ser de Rondonópolis.

Para o deputado, os recursos que o Governo do Estado terá que investir na BR-163 são bilionários. “São recursos de ordem bilionária e que nós julgamos que podem comprometer os recursos de investimentos para atender as demandas em todo o Estado. Por certo, vai gastar de R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões. Se o Governo do Estado tem cerca de R$ 4 bilhões para investir em todo Mato Grosso nessa área, só essa rodovia federal vai consumir quase metade do orçamento”, avaliou.

“Em um primeiro momento podemos fazer um juízo que há um contrassenso. O Governo do Estado está privatizando rodovias estaduais, que são de sua responsabilidade, e ao mesmo tempo, está estadualizando uma rodovia federal, que – nós entendemos – vai demandar muitos recursos e que julgamos que o Governo pode comprometer os investimentos para atender as demandas por todo o estado”, disse o deputado durante sessão da ALMT nesta quarta-feira (8).

O Governo do Estado pretende assumir a concessão da BR-163 por meio da MT Par. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado pleo Governo, Concessionária Rota do Oeste e Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) para que o Estado possa assumir a concessão, ficando responsável pela manutenção da rodovia e dos investimentos em duplicação e demais melhorias necessárias.

O prazo para a concessão já teve duas prorrogações e o Governo do Estado tem mais 60 dias para fechar as negociações com bancos para assumir a dívida da Rota do Oeste e firmar de forma oficial a concessão.

Conforme a proposta apresentada pelo Governo do Estado, nos próximos dois anos serão investidos R$ 1,2 bilhão para a conclusão das obras no trecho mato-grossense da BR-163, com recursos próprios. Desse valor, R$ 300 milhões já estariam no caixa da empresa estadual, enquanto o restante dos valores será repassado pelo Estado, segundo previsão orçamentária.