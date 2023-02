Depois do anúncio da finalização das obras de pavimentação da MT-040, chamada Estrada Verde, entre Rondonópolis e Cuiabá, que surge como uma rota alternativa para quem quer se deslocar para a Capital e fugir do trânsito pesado da BR-163/364, alguns leitores do A TRIBUNA fizeram questionamentos sobre a rodovia, como quilometragem, municípios por quais passa, atrações turísticas, dentre outros.

Para quem ainda não conhece, a Estrada Verde liga Rondonópolis a Cuiabá, passando pelo distrito de Fátima de São Lourenço, Município de Juscimeira, pelo distrito de Mimoso, município de Santo Antônio do Leverger, chegando até a cidade de Santo Antônio de Leverger, de onde segue até Cuiabá.

Conforme dados da Secretaria de Estado de Infraestrutura, a MT-040 tem aproximadamente 230 quilômetros entre Rondonópolis e Cuiabá. Cerca de 30 quilômetros a mais da distância percorrida para quem sai de Rondonópolis e vai até a Capital pela BR-163/364.

A rodovia é conhecida como Estrada Verde porque passa pelo Pantanal. Tanto que o tráfego pesado é proibido na rodovia. Além disso, quem trafega por ela deve estar constantemente atento com a presença de animais silvestres na pista para evitar atropelamentos e outros incidentes.

No trajeto também é possível acessar cachoeiras. A primeira delas é a Bom Jesus, já conhecida dos rondonopolitanos e localizada em uma propriedade privada. Além dessa, há um complexo com quedas de água no Córrego Mutum, já no distrito de Mimoso, também localizado em propriedade privada e que pode ser visto da rodovia.

Outra atração é a Cachoeira Aguaçu, essa localizada a cerca de 5 quilômetros da rodovia, em Santo Antônio do Leverger, em uma fazenda que oferece trilhas e passeios. Para entrar, é preciso agendar e pagar pelos passeios.

A obra de pavimentação asfáltica da Estrada Verde custou R$ 91 milhões, segundo o Estado, e foi concluída depois de paralisações e vários contratos firmados.

A pavimentação deste trecho da MT-040 é almejada pela sociedade rondonopolitana e cobrada das autoridades há vários anos, sendo uma das bandeiras do A TRIBUNA.

As obras foram possíveis após a atuação do Comitê Pró-rodovias, do qual o A TRIBUNA fazia parte, e tinha como presidente Elmo Bertinetti, que era médico radiologista de formação, pioneiro na área de radiologia em Rondonópolis e região, falecido em 2017.

Agora se espera também que o Estado, através da Polícia Militar de Trânsito, possa fazer uma fiscalização mais intensa na estrada, para evitar o tráfego de carretas que queiram usar a via para fugir dos pedágios da BR-163.