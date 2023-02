1 de 2

Os trabalhos de construção dos trilhos da ferrovia estadual começaram a avançar. Segundo a empresa Rumo, os primeiros trabalhos da nova ferrovia de Mato Grosso estão concentrados na construção do viaduto ferroviário sobre a BR-163, que está situado na saída do Terminal de Rondonópolis.

A previsão é que a obra do viaduto seja concluída ainda neste primeiro semestre de 2023. A empresa também informou que prevê a mobilização do canteiro de obras para a construção da ponte ferroviária sobre o Rio Vermelho até o final deste primeiro semestre.

De acordo com a Rumo, a obra do viaduto que está localizada no km 8 da futura ferrovia conta atualmente com mais de 100 profissionais envolvidos e quase 50 equipamentos mobilizados.

Os trabalhos estão concentrados, no momento, na concretagem dos blocos de coroamento e na fabricação das vigas pré-moldadas, já tendo sido concluídos os aterros para concretagem dos encontros e a cravação das estacas do viaduto.