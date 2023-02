Não é só a população de Rondonópolis e os usuários da BR-163 que estão preocupados com as péssimas condições da rodovia, especialmente, no trecho entre Rondonópolis e Jaciara, que está tomada pelos buracos mais uma vez.

Os deputados estaduais Thiago Silva (MDB), Cláudio Ferreira (PTB) e Sebastião Rezende (União) também querem manutenção urgente da pista e uma solução definitiva para o problema.

O deputado Thiago Silva, que já solicitou ano passado ao Ministério Público Federal (MPF) que atuasse para determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) fizesse a manutenção no trecho, informou que, mais uma vez vai solicitar providência para o MPF. Desta vez, o deputado fará o pedido para que o órgão peça a suspensão da cobrança do pedágio na rodovia até que o problema seja resolvido.

“Desde que a concessionária responsável pela BR-163 fez o distrato amigável da concessão que esses problemas de manutenção vêm se repetindo. Até então, o trabalho era feito”, avaliou.

Para Thiago, é preciso cobrar uma ação emergencial de manutenção do trecho entre Rondonópolis e Jaciara, onde a condição está mais precária, e aguardar a definição sobre a concessão da rodovia.

Como a transferência da concessão para o Governo do Estado ainda não ocorreu e foi prorrogada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por mais 60 dias, cobranças sobre a possibilidade do trecho ser refeito nem têm como ser feitas neste momento. “Quando o Governo do Estado realmente assumir a concessão, vamos avaliar o contrato, e cobrar do Governo a inclusão de obras importantes”, disse.

Cláudio Ferreira também externou preocupação com a atual situação de falta de manutenção da rodovia e ainda mais, com relação ao processo de transferência da concessão ao Governo do Estado. O deputado destacou que inicialmente é essencial fazer uma análise do contrato da concessão assim que este for definido.

“Também quero saber qual a justificativa do Estado para ‘estadualizar’ uma rodovia federal ao mesmo tempo em que tem privatizado rodovias estaduais. Estou muito preocupado e já estou atuando junto ao Governo do Estado para buscar soluções efetivas para essa questão da BR-163”, afirmou.

Como mostrou o A TRIBUNA, a BR-163, especialmente, o trecho entre Rondonópolis e Jaciara está em condições precárias. Em alguns trechos, o asfalto acabou aumentando o risco de prejuízos e acidentes, assim como a revolta dos usuários, que cobram providências de órgãos, como MPF, contra o absurdo que é pagar pedágio para trafegar sobre buracos que estão por toda a parte.