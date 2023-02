“Quero parabenizar a todos os 24 deputados que tomam posse hoje e desejar que façam um exitoso e profícuo mandato ao longo dos próximos quatro anos, um trabalho que tem que ser feito em parceria com o Executivo e com os demais poderes, para que nós possamos somar as nossas competências e responsabilidades e entregar ao longo desses próximos quatro anos um estado melhor e uma vida melhor para os mato-grossenses”, declarou, ao chegar na solenidade.

“A minha gratidão a Deus e a todos cidadãos mato-grossenses que confiaram no nosso trabalho para eu ser reconduzido a um novo mandato legislativo. Este momento é a prova que fizemos uma gestão de resultados, pois conseguimos ampliar a nossa base e garantir a reeleição com mais de 60% do voto popular em relação as eleições de 2018. Estamos com muita vontade e determinação para trabalharmos para nosso Estado continuar crescendo e melhorando a vida do nosso povo. Queremos ampliar as nossas ações, continuar gerando mais resultados e novas entregas para a população”, declarou.

Além dos quatro deputados de Rondonópolis, foram empossados durante a cerimônia os deputados estaduais Eduardo Botelho (União), Janaina Riva (MDB), Max Russi (PSB), Lúdio Cabral (PT), Gilberto Cattani (PL), Dilmar Dal Bosco (União), Júlio Campos (União), Faissal Calil (Cidadania), Fábio José Tardin – Fabinho (PSB), Valdir Barranco (PT), Carlos Avalone (PSDB), Alberto Machado – Beto Dois a Um (PSB), Diego Guimarães (Republicanos), José Eugênio de Paiva – Dr. Eugênio (PSB), Valmir Moretto (Republicanos), João José de Matos – Dr. João (MDB), Paulo Araújo (PP), Wilson Santos (PSD), Elizeu Nascimento (PL) e Lídio Barbosa – Juca do Guaraná Filho (MDB).