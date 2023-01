As rodovias federais e estaduais em Mato Grosso seguiam sem registros de bloqueios e interdições na tarde desta segunda-feira (09/01). A informação é do Gabinete de Gerenciamento de Crise, formado por representantes das forças de segurança do Estado, que monitora as manifestações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, continuam monitorando e realizando policiamento nas rodovias, a fim de evitar novas interdições e garantir o direito de ir e vir de todos os cidadãos.