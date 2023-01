Está previsto que o contrato de concessão da BR-163 para o Governo do Estado, via MT Par, seja assinado até o final deste mês. Esse foi o último prazo divulgado pelo Governo de Mato Grosso.

Até o momento, a rodovia continua sob a concessão da Rota do Oeste. A mudança da concessão vem gerando muita expectativa, porque caso não seja efetivada, a Concessionária Rota do Oeste deve permanecer responsável pela rodovia até a conclusão do processo de relicitação, o que pode demorar mais de 3 anos.

O Governo do Estado e a concessionária assinaram, em 4 de outubro do ano passado, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) visando a transferência do controle acionário da empresa para a MT Par, sociedade de economia mista ligada ao Estado.

O repasse da concessão foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e é vista como uma solução para os diversos gargalos envolvendo a concessão da BR-163.

A proposta do Estado é investir já nos próximos dois anos R$ 1,2 bilhão para a conclusão das obras no trecho mato-grossense da rodovia, principalmente, duplicando a rodovia no norte do Estado, trecho hoje conhecido como “rodovia da morte”.

A proposta do Governo é que a MT Par assuma o controle acionário da concessionária, incluindo as dívidas e os investimentos relacionados à rodovia, uma importante via para a economia do Estado e tem, também, impacto significativo na vida da população.