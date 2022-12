1 de 2

Enquanto a decoração de fim de ano em Rondonópolis foi instalada a 4 dias do Natal, com poucos enfeites, sem criatividade e custou R$ 395 mil, diversas cidades brasileiras montaram grandes decorações natalinas com valores parecidos.

Um dos exemplos que chegou ao A TRIBUNA foi o da cidade de Tangará da Serra, cidade polo da região oeste do Estado, que gastou R$ 400 mil na decoração natalina e teve um dos resultados mais elogiados em Mato Grosso.

O secretário municipal de Cultura e Turismo de Tangará da Serra, Welington Machado Rondon, em entrevista ao A TRIBUNA, explicou que a licitação da decoração natalina na cidade acabou sendo realizada um pouco tarde, ainda assim transcorreu em 08 de novembro. A entrega da decoração, com a chegada de Papai Noel, se deu em 26 de novembro, um mês antes do Natal.

Na verdade, Welington observa que todo o evento de Natal em Tangará, chamado de Natal Iluminado 2022, custou R$ 700 mil aos cofres públicos, mas considerando 30 dias de programação, com shows com artistas locais, apresentações, feira gastronômica e um ônibus de Papai Noel, para realização de passeios pelas ruas decoradas da cidade.

A decoração em si foi instalada em diversos pontos de Tangará, como na rotatória central da Avenida Brasil, na Praça da Bíblia, grande trecho da Avenida Brasil, Rua 26 e dentro do Centro Cultural, onde fizeram a Vila do Papai Noel. Calcula-se que cerca de 5 mil pessoas passaram por dia na Vila do Papai Noel e mais de 20 mil pessoas andaram no ônibus do bom velhinho na cidade.