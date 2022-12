Com votação unânime dos parlamentares da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (15), em sessão plenária, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) garantiu a aprovação do Projeto de Lei 844/2022 de sua autoria – que mantém o convênio com as instituições religiosas e a garantia do ensino fundamental nas escolas confessionais de cunho religioso com a Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc). A matéria segue para ser apreciada e sancionada pelo Poder Executivo Estadual.

“Lutamos, sentimos de perto a preocupação dos pais, o esforço da comunidade escolar para que o Decreto 723/2020 que dispõe sobre a municipalização das séries iniciais do ensino fundamental não interferisse nas escolas confessionais, em nosso estado de Mato Grosso. Estas unidades escolares apresentam os melhores Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e são referência para todo o Estado. Agora, contaremos com a sensibilização do Governo de Mato Grosso neste modelo pedagógico que tem resultados satisfatórios para a educação do nosso Estado”, declarou o parlamentar.