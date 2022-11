A situação nas rodovias federais de Mato Grosso continua tensa em função da atuação de manifestantes que voltaram a agir nos últimos dias no estado, agora após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de bloquear contas de empresas que estariam financiando esses protestos. Em Rondonópolis, a BR-163/364 está liberada, sem pontos de interdição ou manifestação.

Segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta manhã, as cidades com bloqueio total em rodovias são Campo Novo do Parecis (mas com trânsito desviado para a marginal), Sapezal, Campos de Júlio e Lucas do Rio Verde.