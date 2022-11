A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não havia mais bloqueios ou interdições nas rodovias federais em Mato Grosso na noite de ontem (22/11), após cinco dias de radicalização das manifestações no estado em função da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em bloquear contas de possíveis financiadores do movimento pós-eleições. A liberação das estradas se deu após a atuação das forças de segurança do Estado.

O Gabinete de Crise da Secretaria de Segurança Pública, composto pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Politec, PRF, Polícia Federal e órgãos de inteligência, articulou a atuação das forças de segurança para desobstruir as estradas estaduais e federais bloqueadas e interditadas. Com o trabalho em conjunto, uma operação foi desencadeada desde as primeiras horas da manhã de ontem em todo o estado.

A ação em conjunto foi articulada, segundo o governo estadual, em função da mudança no perfil do movimento, desde a última sexta-feira, com ataques criminosos em trechos da BR-163. A maioria dos trechos com bloqueio ou interdição foi liberado ainda no período da manhã de ontem. Os últimos pontos que foram liberados em Mato Grosso ficam nas cidades de Campos de Júlio e Sapezal.

O Governo do Estado informou que o efetivo da Segurança Pública de Mato Grosso foi empregado para que as liberações das rodovias ocorressem de forma tranquila. “Mas, em relação aos ataques criminosos, os agentes das Polícias Civil e Militar e dos órgãos de inteligência investigam os responsáveis para que as devidas punições sejam concretizadas”, repassaram.

A orientação para as forças de segurança é para continuar de prontidão visando garantir a manutenção da ordem e o direito de ir e vir dos cidadãos.