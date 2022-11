Atletas mato-grossenses estreiam nesta quarta-feira (23/11) nas Paralimpíadas Escolares 2022, maior evento esportivo do mundo para jovens com deficiência. A Delegação Paralímpica de Mato Grosso é formada por 42 integrantes e conta com investimentos do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e ocorre na cidade de São Paulo.

“A delegação mato-grossense é formada por um timaço que muito nos orgulha. Com toda certeza conquistarão medalhas importantes para Mato Grosso, são atletas muito focados em seus objetivos, muitos deles bolsistas do Projeto Olimpus. Atletas inspirados e inspiradores, exemplos de dedicação e empenho”, destaca Jefferson Neves, secretário da Secel-MT.

A abertura da competição ocorreu na noite desta desta terça-feira (22/11), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e segue até o dia 25 de novembro. Mais de 1.300 atletas de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal vão disputar os jogos. Algumas etapas da competição poderão ser acompanhadas pelo canal do YouTube do CPB. A programação completa das competições por modalidades pode ser acessada no site do CPB.

Este ano serão 14 modalidades, com destaque para algumas novidades: Além do Badminton; o atletismo; o basquete em cadeira de rodas; bocha; futebol PC, para atletas com paralisia cerebral; futebol para cegos; goalball; judô; natação; taekwondo; tênis de mesa; tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. Esta edição também marca a estreia do halterofilismo.

“Outra novidade nas Paralimpíadas Escolares 2022 é que pela primeira vez algumas competições vão ser transmitidas pela internet. Poderemos acompanhar o desempenho dos nossos atletas e torcer por eles em tempo real, mesmo de longe. Quem quiser acompanhar é só acessar o Tik Tok do Comitê Paralímpico Brasileiro”, destaca Jefferson Neves.