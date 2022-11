Conforme a lei que já está em vigor, caso seja identificado casos de crianças sem as vacinas de acordo com a idade, o Conselho Tutelar deve ser comunicado para adotar as medidas necessárias para que as crianças sejam imunizadas.

Em Rondonópolis, a aprovação da lei municipal que torna obrigatória a apresentação da caderneta de vacinação no ato das matrículas em todas as creches e escolas, tanto públicas como privadas, tem objetivo semelhante.

Caso as unidades de ensino constatem alguma irregularidade em relação à vacinação das crianças, o Conselho Tutelar deverá ser comunicado para adoção das providências cabíveis no sentido de conscientização dos pais para a devida regularização.

De acordo com a recomendação, as Promotorias de Justiça de todo o Estado deverão notificar creches, berçários, centros de educação e escolas, em especial as de ensino infantil, para que verifiquem se os alunos matriculados estão com a caderneta de vacinação regular.

Além disso, o Ministério Público informou que os membros do MPMT também deverão expedir recomendação ao poder público municipal, respeitadas as peculiaridades locais, para que realize campanhas de intensificação vacinal, com veiculação de conteúdo destinado a convocar a população para a vacinação nas unidades de saúde, conscientizando-a sobre a importância da imunização e sobre o risco de reintrodução e disseminação de doenças como poliomielite, sarampo, Covid-19, entre outras.

Devem ainda verificar, com a coleta de dados perante as secretarias de Saúde, se os municípios estão cumprindo com os planos de vacinação/imunização de sarampo, poliomielite ou Covid-19. Caso seja necessário, as Promotorias de Justiça deverão compelir as autoridades locais a adotarem providências para a cobertura vacinal.

A atuação do Ministério Público para garantir a cobertura vacinal deverá ser registrada por meio da instauração de procedimento administrativo.

De acordo com o MP, diversos municípios de Mato Grosso estão com índices mais baixos de cobertura do que o recomendado pelos órgãos nacionais da saúde. Em 2020, o Brasil perdeu o certificado internacional de país livre de sarampo, que havia sido concedido pela Organização Panamericana de Saúde.