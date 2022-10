Entre os 10 candidatos que declararam os maiores gastos ainda estão Carlos Avalone (PSDB), com gasto declarado de R$ 709 mil; Valmir Moretto (Republicanos), com R$ 626 mil; e, Dr. João (MDB), com R$ 610 mil.

Entre os 10 candidatos que declararam os maiores gastos ainda estão Carlos Avalone (PSDB), com gasto declarado de R$ 709 mil; Valmir Moretto (Republicanos), com R$ 626 mil; e, Dr. João (MDB), com R$ 610 mil.

A deputada Janaina Riva (MDB), que obteve a maior votação para a Assembleia Legislativa nesta eleição, declarou o sexto maior gasto com a campanha. A única mulher a conseguir uma vaga na ALMT declarou gasto de pouco mais de R$ 801 mil. Logo depois, o ranking dos maiores gastos traz o candidato do PSB, Fabinho, que declarou ter gasto nesta campanha R$ 790 mil.

Também com gastos que superaram R$ 1 milhão estão os candidatos eleitos para a ALMT Eduardo Botelho (União), atual presidente da Assembleia e que declarou ter um gasto de R$ 1,155 milhão nesta campanha, Dilmar Dal Bosco (União), que se reelegeu para o cargo, e declarou gasto total de R$ 1,115 milhão, e, Júlio Campos, também do União Brasil, que declarou gasto de R$ 1,006 milhão.

Mesmo com um período de campanha curto, os gastos de alguns candidatos a deputado estadual que conseguiram uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso nestas eleições, ultrapassaram R$ 1 milhão. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na sequência vêm os deputados eleitos Lúdio Cabral (PT), com gasto declarado de R$ 522 mil; Wilson Santos (PSD), R$ 489 mil; Beto Dois a Um (PSB), R$ 432 mil; Elizeu Nascimento (PL), com R$ 430 mil; Diego Guimarães (Republicanos), R$ 427 mil; Faissal Calil (Cidadania), R$ 398 mil; Paulo Araújo (PP), R$ 379 mil; e, Valdir Barranco (PT), R$ 378 mil.

No lado oposto do ranking dos gastos com campanha, os candidatos Cláudio Ferreira (PTB), Gilberto Cattani (PL), Thiago Silva (MDB), Sebastião Rezende (União), e Juca do Guaraná (MDB), estão entre os 5 que menos gastaram nesta campanha para conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa.

Cláudio Ferreira declarou gasto de R$ 371 mil; Gilberto Cattani de R$ 287 mil; Thiago Silva, R$ 272 mil; Sebastião Rezende, R$ 214 mil; e, Juca do Guaraná, R$ 155 mil.

O candidato eleito para a Assembleia Dr. Eugênio (PSB) não havia declarado nenhum gasto de campanha até esta sexta-feira (14).