Na época da Operação Flor do Vale, o delegado de Juscimeira, Ricardo de Oliveira Franco, apontou que Zuffo era investigado como líder de um grupo criminoso que cometeu diversos roubos na região, entre eles o que terminou com o latrocínio do advogado João Anaides.

As prisões dos acusados ocorreram durante a deflagração da Operação Flor do Vale, em agosto de 2021. Na ocasião, João Zuffo não foi encontrado pela polícia e permaneceu foragido até dezembro do mesmo ano quando foi detido em Cuiabá. Ele deve aguardar a sentença preso.

O processo contra os sete acusados, no entanto, foi desmembrado. Estão sendo acusados juntamente, além de Zuffo, João Manoel Correa, Lucas Mateus da Silva Barreto e Ronair Pereira da Silva. Os quatro foram ouvidos durante as audiências de instrução.

A Justiça ouviu durante as audiências, que foram realizadas nos dias 4, 5, 6, 18 e 19 deste mês, as testemunhas de acusação e defesa, bem como os acusados. Agora é aberto o prazo para as alegações do Ministério Público e em seguida as alegações das defesas. A sentença somente deve ser proferida em pelo menos 30 dias.

A 7ª Vara Criminal de Cuiabá encerrou ontem (19) as audiências de instrução do contador de Rondonópolis, João Fernando Zuffo, que é acusado pelo latrocínio do advogado João Anaides Cabral Neto, assassinado em julho de 2021 em Juscimeira.

O delegado explicou, na ocasião, que as provas produzidas e indícios reunidos no inquérito demonstram a liderança do contador no planejamento e execução de diversos crimes patrimoniais ocorridos na região. Ele é acusado de planejar, apontar e indicar aos comparsas do grupo criminoso os lugares para executar os roubos, entre eles o que ocorreu no condomínio de chácaras, onde três propriedades foram alvos do grupo e, em uma delas, o advogado João Anaides foi morto.

O contador João Zuffo tem uma chácara no mesmo condomínio onde ocorreu o latrocínio e na data ele estava na propriedade, onde aguardava, segundo a polícia, a conclusão do roubo e se passava também por vítima.

João Anaides foi morto durante um assalto em uma chácara no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira. As apurações da polícia indicaram que o advogado e mais uma vítima do assalto foram amarradas separadamente em um banheiro. Os suspeitos começaram a subtrair objetos pessoais das vítimas e logo em seguida foi ouvido um disparo de arma de fogo vindo do banheiro. O advogado foi morto com um tiro na cabeça.