As tentativas da defesa de obter um habeas corpus de liberdade para o acusado no período foram negadas em todas as instâncias da esfera judicial. Zuffo aguarda a sentença preso.

Já foram ouvidos os delegados de Juscimeira, Ricardo de Oliveira Franco e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (Derf), Santiago Sanches. Ambos atuaram nas investigações do crime que vitimou João Anaides. Além da testemunha que não compareceu, ainda devem ser ouvidas as testemunhas de defesa e os réus.

O contador teve a prisão preventiva decretada quando a Polícia Civil desencadeou a Operação Flor do Vale em agosto de 2021. Na ocasião, o delegado de Juscimeira, Ricardo de Oliveira Franco, apontou que Zuffo era investigado como líder de um grupo criminoso que cometeu diversos roubos na região, entre eles o que terminou com o latrocínio do advogado João Anaides.

O delegado explicou que as provas produzidas e indícios reunidos no inquérito demonstram a liderança do contador no planejamento e execução de diversos crimes patrimoniais ocorridos na região. Ele é acusado de planejar, apontar e indicar aos comparsas do grupo criminoso os lugares para executar os roubos, entre eles o que ocorreu no condomínio de chácaras, onde três propriedades foram alvos do grupo e, em uma delas, o advogado João Anaides foi morto.

O contador João Zuffo tem uma chácara no mesmo condomínio onde ocorreu o latrocínio e na data ele estava na propriedade, onde aguardava, segundo a polícia, a conclusão do roubo e se passava também por vítima.

João Anaides foi morto durante um assalto em uma chácara no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira. As apurações da polícia indicaram que o advogado e mais uma vítima do assalto foram amarradas separadamente em um banheiro. Os suspeitos começaram a subtrair objetos pessoais das vítimas e logo em seguida foi ouvido um disparo de arma de fogo vindo do banheiro. O advogado foi morto com um tiro na cabeça.